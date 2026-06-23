Erhan Karaal 500 kilo altın için mi kaçırıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 6 kişi tutuklanırken, Karaal'ın ifadesinde saldırganların Erzincan'da saklandığını öne sürdükleri 500 kilogram altının yerini öğrenmek için kendisini kaçırıp tehdit ettiklerini anlattığı öğrenildi. Olay, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla bağlantılı iddiaları da yeniden gündeme taşıdı.