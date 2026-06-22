AK Parti Sözcüsü Çelik'in "2028 adayımız sayın Erdoğan'dır" sözlerinin perde arkası A Haber'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarının son derece önemli olduğunu belirten Çelik, seçimlerde AK Parti açısından Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu, partinin bütün yetkili organlarının son derece açık ve kararlı bir duruş sergilediğini vurguladı. Bu sözlerle Başkan Erdoğan'ın adaylığı kesinleşti. A Haber'de uzman isimler bu sözlerin perde arkasını değerlendirdi.