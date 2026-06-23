İran-ABD mutabakatı sahaya nasıl yansıyacak?

İran ile ABD arasında İsviçre'de yürütülen görüşmelerin ardından varılan 60 günlük geçici mutabakat, Orta Doğu'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Petrol yaptırımlarının geçici olarak askıya alınması, 12 milyar dolarlık dondurulmuş fonun serbest bırakılması ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir güvenlik mekanizması oluşturulması bölgede dengeleri değiştirebilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Tahran yönetimi diplomasi trafiğini hızlandırırken, gözler mutabakatın sahaya nasıl yansıyacağına çevrildi.