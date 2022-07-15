Gazi milletin Gazi Meclisi! 15 Temmuz’da TBMM’de neler yaşandı?

15 Temmuz'da gözleri dönmüş FETÖ'cü hainler milletin meclisi TBMM'yi bombaladı. Milletvekilleri darbeye karşı direndi. O gece Meclis'te neler yaşandı? AK Parti Ankara milletvekili Lütfiye Selva Çam, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çam, “Genel merkezimize arkadaşlarımızı yönlendirdik… Kadın milletvekilleri ağırlıktaydı, bu haberi duyar duymaz herkes buraya gelmişti” dedi. Pazarcı, "İktidara geldiklerinde tamamını serbest bırakacaklarını söyleyen bir zihniyet var, o yüzden 15 Temmuz bitmedi" ifadelerini kullandı.

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