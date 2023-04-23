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Gazi Meclis 103 yaşında!

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Giriş: 23.04.2023 10:24
TBMM Başkanı Mustafa Şentop birinci Meclis’teki anma töreninde açıklamalarda bulundu.
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