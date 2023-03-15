Gazeteci Zafer Şahin’den 6’lı koalisyon yorumu: Meral Akşener masadan neden kalktı? Buradan siyasi bir film çıkar!

Okyanus ötesinden talimatla kumanda edilen 6’lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında adaylık konusunda yaşanan gerilim büyük yankı uyandırdı. Koalisyonda esen fırtınalı günleri A Haber’de yorumlayan Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, “Meral Akşener o perşembe akşamı masayı dağıttıktan sonra bir sonraki pazartesiye kadar geçen 3.5 günlük sürede ne oldu? İlerde Türk siyasi tarihi yazılırken ne olduğu muhakkak ortaya çıkacak. Şimdi bendeki bilgileri paylaşmayayım buradan bir film çıkar, bir siyasi film çekilir. Masadan neden kalkıldı? Neden masaya geri oturuldu? Pazartesi günkü toplantıda neden tartışma çıktı? Masa neden terkedilemedi? İleri de bunlar yazılacaktır.” dedi.