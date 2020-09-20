Gazeteci Mustafa Şen: Türk Tabipler Birliği terör saldırılarına karşı neden sessiz?

CHP'de "Atatürk" tartışması bilinçli mi çıkarıldı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipler Birliği (TTB) koronavirüs kadar tehlikelidir ve kapatılmalıdır? çıkışı ne anlama geliyor? TTB'nin daha önce yaptığı çıkışları neler? Bahçeli neden böyle bir tepki gösterdi? Akdemisyen Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz ve gazeteci yazar Mustafa Şen gündeme dair sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Gazeteci Şen, Türk Tabipler Birliği'nin daha önce Türkiye'nin gerçekleştirdiği terör operasyonları karşısında da aykırı bir tutum sergilediğini hatırlatarak "Türk Tabipler Birliği terör saldırılarına karşı neden sessiz?" diye sordu.