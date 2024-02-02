02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gazeteci Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı

Gazeteci Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2024 11:11
Gazeteci Enver Aysever Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Aysever, gözaltına alındığı haberini sosyal medyadan paylaştı.
Enver Aysever Ankara’da gözaltına alındı
Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı
ABD’den iadesi sağlanan eserler
ABD’den iadesi sağlanan eserler
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
MİT ve Emniyet’ten MOSSAD’a operasyon
MİT ve Emniyet'ten MOSSAD'a operasyon
Kılıçdaroğlu Özel’i yalanladı
Kılıçdaroğlu Özel'i yalanladı
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Teröristler neden Kayseri’ye gitti?
Teröristler neden Kayseri'ye gitti?
Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın’ı kabul etti
Başkan Erdoğan MİT Başkanı Kalın’ı kabul etti
Narlıdere Belediyesi’nin ağaç katliamı!
Narlıdere Belediyesi'nin ağaç katliamı!
Daha Fazla Video Göster