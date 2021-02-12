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Gara'da PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler

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Giriş: 12.02.2021 21:16
Güncelleme:12.02.2021 21:18
Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yeni açıklama geldi. TSK'dan yapılan açıklama PKK terör örgütünün sözde yönetim kadrosunda 3 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı sürdürülen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

İşte MSB tarafından yapılan o açıklama;

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi. pic.twitter.com/Q5C1kKCu5g

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021
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