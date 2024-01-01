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Galata’da tarihi yürüyüş! Canlı yayında bomba sözler: Türkiye’deki bütün terör faaliyetlerin arkasında ABD ve İsrail var

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 10:46
On binlerce insan yeni yılın ilk gününde kılınan sabah namazının ardından Galata’daki şehitlere rahmet Filistin’e destek İsrail’e lanet yürüyüşüne katıldı. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Gazeteci Murat Özer, “Türkiye’deki bütün terör faaliyetlerin arkasında ABD ve İsrail’in olduğunu çok net şekilde biliyoruz.” dedi.
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Terörün arkasında ABD ve İsrail var
"Terörün arkasında ABD ve İsrail var"
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