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Gabar’da tarihi 19 Mayıs yürüyüşü! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan flaş sözler

Gabar'da tarihi 19 Mayıs yürüyüşü! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan flaş sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 11:50
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabar'da düzenlenen 19 Mayıs yürüyüşünde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Gabar'da "Terörsüz Türkiye" mesajı verdi. Kurtulmuş, Gabar'daki petrol kuyusunu göstererek, "Sadece bir kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlık hamlesinin simgesidir." dedi.
Gabar’da tarihi 19 Mayıs yürüyüşü! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan flaş sözler
Gabar’da tarihi 19 Mayıs yürüyüşü! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan flaş sözler
Gabar'da tarihi 19 Mayıs yürüyüşü! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan flaş sözler
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Şırnak Gabar'da 19 Mayıs yürüyüşü
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