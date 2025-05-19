19 Mayıs 2025, Pazartesi
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Gabar'da tarihi 19 Mayıs yürüyüşü! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan flaş sözler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabar'da düzenlenen 19 Mayıs yürüyüşünde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Gabar'da "Terörsüz Türkiye" mesajı verdi. Kurtulmuş, Gabar'daki petrol kuyusunu göstererek, "Sadece bir kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlık hamlesinin simgesidir." dedi.