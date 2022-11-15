16 Kasım 2022, Çarşamba
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G20'de Başkan Erdoğan - Joe Biden görüşmesi! Biden taziyelerini iletti... Tahıl koridoru için teşekkür etti
Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla 15-16 Kasım'da Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor. Başkan Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Biden, Taksim'deki kanlı saldırı nedeniyle Başkan Erdoğan'a taziyelerini iletti. Ayrıca Biden, tahıl koridoruna ilişkin de teşekkür etti.