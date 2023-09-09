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G20 zirvesi ve dünyanın kronik sorunları! Küresel barışın umudu:Başkan Erdoğan

A Haber
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Giriş: 09.09.2023 16:58
Hindistan bir araya gelen G20 liderleri sonuç bildirgesinde anlaşıldığını açıkladı. Finansal istikrarı artırma vurgusu yapan liderler nükleer tehditlerin reddedildiğini açıkladı. Net sıfır karbon salımı için de yatırımların artırılması gerektiğini vurgulandı. Bunun yanında tahıl koridoru ile gıda krizinin aşılmasında arabuluculuk rolüyle enerji krizinin çözülmesinde rol oynayan hem Rusya hem Ukrayna ile görüşen tek lider olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan barışın umudu olarak öne çıkıyor. G20 hem nüfus hem de ekonomik olarak büyük bir etkinliğe sahip olan ülkelerin bir ara geldiği bir zirve. Başkan Erdoğan burada yaptığı ikili temaslar ile hem Türkiye’nin hem de dünyanın ihtiyacı olan adımları atıyor. Peki Türkiye’nin diplomasisi dünya sorunlarına çözüm olacak mı? Başkan Erdoğan küresel barışın umudu nasıl oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan öğretim üyesi Ali Semin değerlendirdi.

KÜRESEL BARIŞIN UMUDU:ERDOĞAN

- RUSYA-UKRAYNA TAHIL KORİDORU GİRİŞİMİ

- RUSYA-NATO KRİZİNİN VE NÜKLEER TEHLİKENİN ENGELLENMESİ

- LİBYA İÇ SAVAŞI

- SURİYE İÇ SAVAŞI

- FİLİSTİN

- ARAKAN

- AZERBAYCAN'DA DAĞLIK KARABAĞ İŞGALİNİN SON BULMASI

- BALKANLAR'DAKİ KRİZE SAĞDUYULU MÜDAHALE

- KKTC'DE EŞİT EGEMENLİK VURGUSU

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