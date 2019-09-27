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27.09.2019
Fuat Oktay'dan önemli deprem açıklaması | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5.8'lik İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Oktay, "İstanbul'da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz." ifadelerini kullandı.
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