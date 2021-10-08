Fransız siyasetçiden Emmanuel Macron'a sert tepki: Sen kimsin? | Macron neden Cezayir’i hedef aldı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" dedi. O sözler, iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Peki yaşananları nasıl yorumlamak gerekiyor? Türkiye'de yaşayan Cezayir asıllı Fransız siyasetçi Mourad Ghazli, A Haber'e konuştu. Ghazli, Macron'u sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ghazli, "Türkiye yukarı doğru çıkarken Fransa aşağıya doğru gidiyor." ifadelerini kullandı. İşte Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...

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