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Fransız siyasetçiden Emmanuel Macron'a sert tepki: Sen kimsin? | Macron neden Cezayir’i hedef aldı?

A Haber
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Giriş: 08.10.2021 13:59
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" dedi. O sözler, iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Peki yaşananları nasıl yorumlamak gerekiyor? Türkiye'de yaşayan Cezayir asıllı Fransız siyasetçi Mourad Ghazli, A Haber'e konuştu. Ghazli, Macron'u sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ghazli, "Türkiye yukarı doğru çıkarken Fransa aşağıya doğru gidiyor." ifadelerini kullandı. İşte Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...
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