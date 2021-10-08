Fransız siyasetçiden Emmanuel Macron’a sert tepki: Sen kimsin? | Macron neden Cezayir’i hedef aldı?

"TÜRKİYE YUKARI DOĞRU GİDERKEN FRANSA AŞAĞI GİDİYOR"

Fransa eskiden oldukça büyük bir güçtü. Ama bu eski sistemde öyleydi. Şu anda Fransa'nın gücü yok. Sadece 'Ben büyüğüm' düşüncesi var. Macron neredeyse tüm ülkelerle problem yaşıyor. Fransa, Afrika'da gücünü kaybetti. Macron, 'Trump yerine Biden'ı tercih ederim.' diyordu.

Şimdi Biden'ı görüyor musunuz? İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılmak istediğinde 'Giderseniz kaybedersiniz.' demişti. Şimdi, Birleşik Krallık'ın kaybetmediğini görüyoruz. Şu anda Fransa'nın ekonomisi de oldukça kötü. Çok fazla şey kaybettik. Türkiye yukarı doğru çıkarken Fransa aşağıya doğru gidiyor.