Fransız siyasetçiden Emmanuel Macron'a sert tepki: Sen kimsin? | Macron neden Cezayir’i hedef aldı?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" dedi. O sözler, iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Peki yaşananları nasıl yorumlamak gerekiyor? Türkiye'de yaşayan Cezayir asıllı Fransız siyasetçi Mourad Ghazli, A Haber'e konuştu. Ghazli, Macron'u sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ghazli, "Türkiye yukarı doğru çıkarken Fransa aşağıya doğru gidiyor." ifadelerini kullandı. İşte Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...
Fransa ve Cezayir arasında tansiyon yüksek. Gerilimin sebebi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözleri. Zira Macron hem Cezayir'in "Fransa nefreti üzerine kurulu" olduğunu söyledi, hem de Cezayir'in Osmanlı yönetimindeki dönemine atıfta bulundu. Peki Cezayirliler tüm bu yaşananlar hakkında ne düşünüyor? Cezayir asıllı Fransız siyasetçi Mourad Ghazli, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"KAPIDA SEÇİM VAR"
- Çok sayıda ülkeyle problem yaşıyoruz. Macron'un Erdoğan ile, Merkel ile, Biden ile problemleri var. Şimdi de kendi iç politikasını şekillendirmek için Cezayir ile karşı karşıya gelmek istiyor. Çünkü kapıda seçim var. Ve tüm İslamofobiklerin oylarını kazanmak istiyor. Cezayir'e karşı durarak seçimde daha çok oy toplayabileceğini düşünüyor.
"FRANSA'YI OSMANLI İLE KARŞILAŞTIRAMAZSIN""
Cezayir'i hedef alırken de Osmanlı İmparatorluğu hakkında konuşuyor. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nu Fransa ile karşılaştıramazsın. Fransa'nın yaptığı kolonicilikti. Arada büyük fark var. Benim büyükbabamın annesi Osmanlı'dan geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda özgür bir sistem vardı.
BİZ OSMANLI'YI, TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ"
Cezayir'in vermiş olduğu tepkiden çok memnunum. Cezayir, 'Lütfen Osmanlı ve Fransa'yı karşılaştırma' dedi. Macron'un söylediklerini onaylamamış olmaları beni mutlu etti. Özür dilerim ama Macron, sen kimsin de bizim yerimize düşünüyorsun?
"LÜTFEN ARTIK KONUŞMA"
Benim ailem Cezayir'den. Dedemin ailesi ise Osmanlı'dan. Biz Türkiye'yi, Osmanlı'yı seviyoruz. Bizim Osmanlı Devleti ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. Bizim mutsuz olduğumuz tek zaman, Osmanlı'nın Cezayir'den ayrıldığı zamandı. Ama biz Fransa'dan özgürlüğümüzü kazanabilmek için savaş verdik. Arada büyük fark var. Ben şu anda Alanya'da yaşıyorum. Türkiye'yi seviyorum. Cezayirliler Türkiye'yi seviyor. Ama Macron lütfen artık konuşma. Bize ne düşünmemiz gerektiğini söyleme.
"MACRON SEN KİMSİN?"
Macron bir dünya lideri olduğunu düşünüyor. Neden Mali'yi kontrol etmek istiyor? Neden Cezayir'i kontrol etmek istiyor? Suriye'yi, Libya'yı neden kontrol etmek istiyor? O bir dünya lideri değil. Mali'deki insanların Fransa'yı istememesinden çok memnunum. Çünkü Fransa herkese ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Ben Erdoğan'ın, Türkiye'nin pozisyonunu doğru buluyorum. Neden Türkiye, Afrika'da yükselişte? Çünkü Türkiye'ye saygı duyuyorlar. Macron onlara "şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız." diyor. Macron, sen kimsin?
"İÇ İŞLERİNE MÜDAHELE EDİYOR"
Libya'da paralı askerleri, Hafter'i destekledi. Türkiye, Libya'da yasal bir sistem izledi. Ama Hafter yasal bir sisteme sahip değil. Şimdi Macron bunu yapmaya devam ediyor. Macron, Cezayir'in politikalarıyla ilgili konuştuğunda müdahalede bulunmuş oluyor. Türkiye ülkelerle iletişim kurar ama hiçbir zaman iç işlerine karışmaz. Macron ise her defasında tüm ülkelerin iç işlerine karışmak istiyor.
"TÜRKİYE YUKARI DOĞRU GİDERKEN FRANSA AŞAĞI GİDİYOR"
Fransa eskiden oldukça büyük bir güçtü. Ama bu eski sistemde öyleydi. Şu anda Fransa'nın gücü yok. Sadece 'Ben büyüğüm' düşüncesi var. Macron neredeyse tüm ülkelerle problem yaşıyor. Fransa, Afrika'da gücünü kaybetti. Macron, 'Trump yerine Biden'ı tercih ederim.' diyordu.
Şimdi Biden'ı görüyor musunuz? İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılmak istediğinde 'Giderseniz kaybedersiniz.' demişti. Şimdi, Birleşik Krallık'ın kaybetmediğini görüyoruz. Şu anda Fransa'nın ekonomisi de oldukça kötü. Çok fazla şey kaybettik. Türkiye yukarı doğru çıkarken Fransa aşağıya doğru gidiyor.
"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNİN GARANTİSİ TÜRKİYE"
Bence Türkiye, Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Avrupa'nın güvenliğinin garantisi Türkiye'dedir. Erdoğan, Avrupa'ya yardım etti. Hiçbir zaman Türkiye'ye teşekkür etmediler. Avrupa'da hangi ülke yaklaşık 4 milyon mülteciyi kabul eder? Hiçbiri. Eğer bugün Türkiye bu konudaki pozisyonunu değiştirse Avrupa için her şey kötüye gider. Avrupa, Türkiye'yi kontrol etmiyor. Türkiye, Avrupa'yı kontrol ediyor.
"ERDOĞAN GİBİ BİR LİDERE İHTİYACIMIZ VAR"
Başkan Erdoğan Cezayir'e gitse seçim kazanır. Erdoğan Mali'ye gitse seçim kazanır. Neden ben ve benim gibi insanlar Fransa'dan Türkiye'ye yaşamak için geliyor? Çünkü Türkiye'deki durum iyi. Avrupa'dan daha iyi. Cezayir'deki çoğu insan 'Erdoğan gibi bir lidere ihtiyacımız var' diyor. Türkiye giderek daha yukarı çıkıyor. Bana neden Erdoğan'ı destekliyorsun diye soruyorlar? Çünkü onun Türkiye için yaptıklarını görebiliyorum.
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