27 Mart 2023, Pazartesi
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Fransız Büyükelçi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Son dakika haberi…Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının yanı sıra 'onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri'nin kabul edilmediği, bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.