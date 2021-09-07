Fransa’nın Lafarge skandalıyla ilgili çarpıcı sözler: ABD de işin içinde!

A Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Fransız çimento şirketi Lafarge’ın terör örgütüne destek verme hadisesinin ‘’devlet destekli terör’’ suçuna girdiğini vurgulayarak, Fransa Devleti’nin uluslararası hukuk önünde hesap vereceğine dikkat çekti. ABD’nin de bu işten sorumlu olduğunu bildiren Caşın, ABD kuvvetlerinin Münbiç’ten çekilirken, Lafarge’ın çimento fabrikalarını imha ettiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, teröre destek olaylarının ilk defa yaşanmadığının altını çizerek, mevcut duruma ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Fransız şirketinin giriştiği bu hadisenin devlet destekli terör suçuna girdiğini aktaran Caşın, ABD'nin de işin içinde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları şu şekilde:

Fransa'nın bu hadisesi ''devlet destekli terör'' suçuna giriyor. Buradaki iddianameye bakıldığı zaman El-Nusra'ya da destek verdiği görülüyor. Bu somut olayı ikiye ayırmak lazım. Bunlardan bir tanesi buradaki şirketin Fransız Yargıtayı'nda iddia edilen, isnat edilen suçlar nelerdir diye baktığımız zaman, 1- Terör örgütüne finans desteği ve fon sağlamak. 2- Bir şekilde ambargoyu ihlal etmek ve işçilerin hayatını tehlikeye atmak ve bu da somut delillere dayanıyor.

''BU SKANDALDAN FRANSA DEVLETİ SORUMLUDUR''

Nitekim şirket çalışanlarından birisi, İçişleri Bakanlığı'na ve istihbarata bu belgeleri delil olarak vermişti. Fransa sadece bu şekilde değil, doğrudan doğruya silahlı destek de veriyor. Fransız silahları daha önce yakalanmıştı biliyorsunuz. Ayrıca Fransa, PKK ve PYD'ye eğitim desteği de veriyor. Zeytin Dalı Harekatı bunu ortaya koymuştu. Bu suç aynı zamanda insanlığa karşı bir suç. Bu skandaldan Fransa Devleti sorumludur.

''MACRON HÜKÜMETİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI''

Yıllarca yapmadığımız halde bizi sözde Ermeni soykırımıyla suçlayan Macron hükümeti suç üstü yakalanmıştır.

''ABD DE İŞİN İÇİNDE''

Bu suça yardım eden tek başına Fransa değil, ABD de işin içinde. ABD'nin terör örgütlerine siper ve tünel kazdığını biliyoruz ve bu tünellerin NATO standartlarında yapıldığını daha önce de izah etmiştik.

''FRANSA'NIN BAŞI CİDDİ BELADA''

Bu durumda 2013'ten 2018'e kadar devam eden süreçte mütemadiyen bu suç işlenmiştir. Dolayısıyla burada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Fransa aleyhine dava açılabilir. Burada isnat edilen suç, ''teröre yardım etmek, insanlığa karşı suç işlemek'' suçlarıdır. Fransa Hükümeti'nin başı ciddi belada.

''BU ÇOK SOMUT BİR SUÇ''

Üç tane ayrı gerekçeyle mahkeme, Lafarge'ı suçlu buldu. Asıl olan burada uluslararası hukukun kabul etmediği 'teröre destek vermek' ve bu desteği de devlet eliyle vermek. Fransız istihbaratı bilsin ya da bilmesin Lafarge bir Fransız firmasıdır ve orada çalışanlar Fransız vatandaşıdır. Uluslararası ceza hukuku açısından Fransa Devleti'nin teröre destek verme suçunu ifa ettiğini görüyoruz. Bu çok somut bir suç.

''ABD, DELİL BIRAKMAMAK İÇİN İMHA ETMİŞTİ''

Aynı zamanda şöyle bir husus var; Amerika Birleşik Devletleri bugün Münbiç'ten geri çekilirken, orada Lafarge'ın çimento fabrikalarını bombayla imha etti. Ruslara bırakmadı, çünkü o da somut delildi. Şunu da görüyoruz ki ABD de bu işten sorumludur. Çünkü bu betonlar YPG'ye gitti.