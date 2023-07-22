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Fransa’daki sömürge isyanın arka planı! İşte Fransa’nın sömürü ve soykırım geçmişi

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Giriş: 22.07.2023 16:17
Fransa tarih boyunca farklı milletler, farklı dinler ve mezheplere karşı büyük katliamlara girişti. Öyle ki insanlar kadın, çocuk denmeden yakılarak öldürüldü. Özgürlükle özdeşleştirilen Fransız İhtilali bile yüz binlerce insanın en vahşi şekillerde öldürüldüğü kan ve gözyaşı devrimi olarak geçti tarihe. İşte Fransa'nın sömürü ve soykırım geçmişi….
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