Fransa'da sözde soykırımı kınayınca istifaya zorlanan Yasin Yıldırım yaşadıklarını A Haber'e anlattı

Fransa'nın Valence kentinde belediye meclis üyeliği görevini yürüten Yasin Yıldırım, Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğendiği için istifa etmek zorunda bırakıldı. Yıldırım yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

Orhan Sali'nin sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Valence kentinde belediye meclis üyesi olan Yasin Yıldırım, ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğendiği için baskıya uğradığını ve bu nedenle istifa ettiğini açıkladı.

Yıldırım, "Fransız meclis üyelerinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında istedikleri gibi propaganda yapabildiklerini, bu konuda belediye başkanını uyardığını ve biz yapmıyoruz en azından onlar da yapmasın" dediğini ifade etti.

"BENİ İSTİFAYA ZORLADILAR"

Yıldırım canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Dışişleri Bakanlığımızın ASALA terör örgütünün şehit ettiği bürokratlarımızın anısına yaptığı paylaşımı benim biraderimde paylaştı ben de o paylaşımı beğendim. Bu beğeni sonrası beni belediye başkanı beni büroya çağırdı ve Ermenilerden özür dilememi bekledi. Ben bunu kabul edemem dedim. ASALA'yı Fransa bile terör örgütü olarak kabul etti ben bunu asla kabul etmem, özür dilemem dedim. Bu karar sonrası beni istifa etmeye zorlandılar.