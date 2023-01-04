Fransa’da sağlık sistemi çöküşte! 90 saat tedavi olmayı bekliyorlar

Fransa'da sağlık krizi gün geçtikçe büyüyor. Hastanelerin acil servislerinde bekleme süreleri 90 saate kadar çıkıyor. Bazı şehirlerde ise doktor eksikliği nedeniyle çevre illerden uçakla doktor getiriliyor.

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