Fransa Afrika'dan kovuluyor mu? Afrika'da neler oluyor?

Nijer'deki askeri darbenin ardından Fransa'nın Niamey büyükelçisinin ülkeden ayrılması istenmişti. Büyükelçi Sylvain İtte Paris'e döndü. Peki Kara Kıta'nın ülkeleri batılı ülkelere baş mı kaldırıyor? Afrika'da yeni denge mi oluşuyor? Hangi ülke Afrika'da ne hesabı yapıyor? Afrika sömürgecileri kovuyor mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

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