France 24 kanalından Türkiye provokasyonu! Türkiye karşıtı skandala tepki yağdı

Fransa'da İslam ve Türkiye karşıtlığını her platformda körüklemekten geri durmayan Paris yönetimi yeni bir skandala daha imza attı. Bu kez devlet kanalı "France 24" üzerinden yapılan algı operasyonunda İslami değerlere ve Türk kültürüne adeta savaş açıldı. Ayasofya Camii'nden, İmam Hatip okullarına kadar bir çok kurumun hedef alındığı sözde haberde, Başkan Erdoğan hakkında da asılsız iddialar ortaya atıldı.

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