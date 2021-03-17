France 24 kanalından Türkiye provokasyonu! Türkiye karşıtı skandala tepki yağdı
Fransa'da İslam ve Türkiye karşıtlığını her platformda körüklemekten geri durmayan Paris yönetimi yeni bir skandala daha imza attı. Bu kez devlet kanalı "France 24" üzerinden yapılan algı operasyonunda İslami değerlere ve Türk kültürüne adeta savaş açıldı. Ayasofya Camii'nden, İmam Hatip okullarına kadar bir çok kurumun hedef alındığı sözde haberde, Başkan Erdoğan hakkında da asılsız iddialar ortaya atıldı.
İslami değerleri küçümseyen açıklamalar, çarpıtılan gerçekler ve provokasyonlar. Fransa'nın devlet televizyonu "France 24", bir kez daha çizgiyi aştı. "Minarelerin gücü" başlığıyla, yeni bir kara propagandaya imza atılan kanalda, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar peş peşe sıralandı.
Skandal haberde ilk olarak 11 Temmuz 2020'de aslına döndürülen Ayasofya Camii hedef alındı. Türkiye'nin tarihi hamlesini hazmedemeyen Fransız kanal atılan adımı "kültürel mirasın yozlaşması" olarak yorumladı.
Haberin ilerleyen dakikalarında milyonlarca öğrenciye eğitim imkanı sağlayan İmam Hatip Okulları da karalanmaya çalışıldı. İmam Hatip okullarının dini eğitimle öğrencilerin beynini yıkamayı amaçladığı ifadelerine yer verildi.
ATATÜRK MANİPÜLASYONU
Paris yönetiminin karalama kampanyası, bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'nin hassas değerleri üzerinden reaksiyon almaya çalışan kanal bu kez gazi Mustafa Kemal Atatürk propaganda malzemesi yaptı. Atatürk'ün ülke tarihinden silinmeye çalışıldığı öne sürülen haberde, iddiaları desteklemek için işte bu videoyu kullanıldı.
Geçtiğimiz günlerde Türk kültür ve mirasına ışık tutan "sen kimsin?" isimli paylaşımda tarihe yön veren Türk önderlerin isimleri yer almıştı. Bir provokasyon fırsatını daha kaçırmayan France 24 paylaşımda Atatürk'e yeterince yer verilmediği iddiasını ortaya attı.
SKANDALA TEPKİ YAĞDI
Küresel çapta eleştirilere neden olan skandala başta Avrupa'da yaşayan Türkler olmak üzere bir çok kesimden tepki yağdı.