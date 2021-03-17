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France 24 kanalından Türkiye provokasyonu! Türkiye karşıtı skandala tepki yağdı

'da İslam ve karşıtlığını her platformda körüklemekten geri durmayan yönetimi yeni bir skandala daha imza attı. Bu kez devlet kanalı "" üzerinden yapılan algı operasyonunda İslami değerlere ve kültürüne adeta savaş açıldı. 'nden, okullarına kadar bir çok kurumun hedef alındığı sözde haberde, Başkan Erdoğan hakkında da asılsız iddialar ortaya atıldı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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France 24 kanalından Türkiye provokasyonu! Türkiye karşıtı skandala tepki yağdı

İslami değerleri küçümseyen açıklamalar, çarpıtılan gerçekler ve provokasyonlar. 'nın devlet televizyonu "", bir kez daha çizgiyi aştı. "Minarelerin gücü" başlığıyla, yeni bir kara propagandaya imza atılan kanalda, ve Başkan 'a yönelik asılsız iddialar peş peşe sıralandı.

Skandal haberde ilk olarak 11 Temmuz 2020'de aslına döndürülen hedef alındı. Türkiye'nin tarihi hamlesini hazmedemeyen Fransız kanal atılan adımı "kültürel mirasın yozlaşması" olarak yorumladı.

Haberin ilerleyen dakikalarında milyonlarca öğrenciye eğitim imkanı sağlayan da karalanmaya çalışıldı. okullarının dini eğitimle öğrencilerin beynini yıkamayı amaçladığı ifadelerine yer verildi.

ATATÜRK MANİPÜLASYONU

yönetiminin karalama kampanyası, bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'nin hassas değerleri üzerinden reaksiyon almaya çalışan kanal bu kez gazi propaganda malzemesi yaptı. 'ün ülke tarihinden silinmeye çalışıldığı öne sürülen haberde, iddiaları desteklemek için işte bu videoyu kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde kültür ve mirasına ışık tutan "sen kimsin?" isimli paylaşımda tarihe yön veren Türk önderlerin isimleri yer almıştı. Bir provokasyon fırsatını daha kaçırmayan France 24 paylaşımda Atatürk'e yeterince yer verilmediği iddiasını ortaya attı.

SKANDALA TEPKİ YAĞDI

Küresel çapta eleştirilere neden olan skandala başta 'da yaşayan Türkler olmak üzere bir çok kesimden tepki yağdı.

France 24 kanalından Türkiye provokasyonu FRANCE 24 KANALINDAN TÜRKİYE PROVOKASYONU
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