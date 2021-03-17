France 24 kanalından Türkiye provokasyonu! Türkiye karşıtı skandala tepki yağdı

ATATÜRK MANİPÜLASYONU

Paris yönetiminin karalama kampanyası, bununla da sınırlı kalmadı. Türkiye'nin hassas değerleri üzerinden reaksiyon almaya çalışan kanal bu kez gazi Mustafa Kemal Atatürk propaganda malzemesi yaptı. Atatürk'ün ülke tarihinden silinmeye çalışıldığı öne sürülen haberde, iddiaları desteklemek için işte bu videoyu kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde Türk kültür ve mirasına ışık tutan "sen kimsin?" isimli paylaşımda tarihe yön veren Türk önderlerin isimleri yer almıştı. Bir provokasyon fırsatını daha kaçırmayan France 24 paylaşımda Atatürk'e yeterince yer verilmediği iddiasını ortaya attı.

SKANDALA TEPKİ YAĞDI

Küresel çapta eleştirilere neden olan skandala başta Avrupa'da yaşayan Türkler olmak üzere bir çok kesimden tepki yağdı.