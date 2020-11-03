FOX TV'den İzmir depremi üzerinden çirkin algı operasyonu! CHP de çanak tuttu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Sığacık'ta depremzedeler ile bir araya geldi. Depremzedelere destek için orada olan Oktay'ın ziyaret görüntüleri, FOX TV tarafından makaslandı ve adeta bir yalan habere dönüştürüldü. Vatandaşın duyduğu memnuniyeti, serzeniş olarak niteleyen FOX haber'e CHP sözcüsü Faik Öztrak da sahip çıktı. İşte o ziyaretin makaslanmamış görüntüleri ve FOX'un bitmek bilmeyen algı operasyonlarından bir yenisi daha...

İzmir'de yaralar hızla sarılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sığacık'ta depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşın verilen desteklerden duyduğu memnuniyet FOX Haber'i rahatsız etti ve FOX TV makasladığı görüntülerle yine yalan bir algı oluşturmaya kalkıştı

Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için müdahale edildiğini belirten Oktay, depremlere müdahale noktasında katedilen yolu 99 depremi üzerinden örneklendirdi. Ancak FOX Haber bu görüntüleri makasladı ve algı yapmak adına duyurmak isteği yerleri kullandı.

İşte o konuşmanın tamamı:

Biz 99 depreminden bugüne geldik. Deprem olduktan sonra 2 gün sonrasında daha devlet olayın ne olduğunu bile anlayamamıştı, bu ülkenin başbakanı daha depremin ne olduğunu farkında değildi kabineyi toplayamamıştı.



- Ama artık öğrendik



Bugün ne yapıyoruz deprem ne zaman oldu 14.51 cuma günü değil mi biz ne zaman müdahil olduk dakikalar içinde.



- Harikasınız. Kısa sürede yaralar sarılıyor.

CHP DE ÇANAK TUTTU

Makaslanan görüntüler, CHP sözcüsü Öztrak'ın da gündemindeydi. Öztrak belli ki konuşmanın tamamını izlemeye gerek duymayanlardandı.

Oysa ki FOX'un algı operasyonu ve yalanına çanak tutan CHP sözcüsüne en iyi yanıt yine İzmirli vatandaşlardan geldi.

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