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17.09.2019

FOX TV'de skandal! FETÖ'cü diye eski SAT Komandosunun fotoğrafı kullanıldı Fatih Portakal özür diledi |Video

FOX TV Ergenekon davasının savcılarından FETÖ sanığı Murat Yönder'e verilen hapis cezası haberini ekranlara getirirken bir skandala imza attı. Ana haber sunucu Fatih Portakal, FETÖ'cü Murat Yönder yerine Ergenekon'da ismi geçen eski SAT Komandosu Levent Bektaş'ın fotoğrafının kullanıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı! Bektaş ve ailesinden özür dileyen Fatih Portakal, "Levent Bey, kusura bakmayın biz sizi mağdur ettik. Çok özür diliyorum." dedi. FOX TV'nin bu hatası sosyal medyanın gündemine düştü.

Ergenekon davasının savcılarından FETÖ sanığı Murat Yönder, örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili detayları ekran başındaki izleyicilere aktaran Fatih Portakal, haberde Yönder yerine Ergenekon'da ismi geçen Levent Bektaş'ın fotoğrafı ekrana gelince neye uğradığını şaşırdı.

Hatayı kısa süre sonra fark eden Fatih Portakal, FETÖ üyeliğinden hüküm yiyen Murat Yönder ile ilgili haberde kullanılan fotoğrafın Levent Bektaş'a ait olduğunu belirterek özür diledi.

"SİZDEN VE AİLENİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Hatanın bilinçli yapılmadığını ifade eden Fatih Portakal, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Levent Bey, kusura bakmayın biz sizi mağdur ettik şu an. Çok özür diliyorum. Bir kez daha biz sizi mağdur ettik ama biz sizi isteyerek mağdur etmedik. Onu da herhalde takdir ediyorsunuzdur. Bir kez daha sizden ailenizden özür diliyorum."

FOX TV'nin bu hatası sosyal medyanın gündemine düştü.

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uluhakan uluhakan

bütün haberleri yalan dolan üçkağıtcı abd uşağı

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cevapla 17.09.2019 20:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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