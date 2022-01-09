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FOX TV neden milli değerleri hedef alıyor? Operasyonel yayınların yuvası A Haber’de anlatıldı

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Giriş: 09.01.2022 23:50
Güncelleme:09.01.2022 23:50
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında FOX TV’nin operasyonel haberlerini kronolojik sıralamayla anlattı. Peki, FOX TV neden milli değerleri hedef alıyor? Operasyonel yayınlarla hedeflenen ne? İşte detaylar…

HDP'nin çağrısıyla terör sempatizanlarının ikisi polis, 39 kişiyi şehit ettiği 6-8 Ekim Olayları'nın 7.yıldönümünde, PKK terör örgütünden hüküm giyen cezaevindeki HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, FOX TV'ye çıkarıldı.

FOX TV'nin ''Hâlâ alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar.'' diye konuşturduğu çiftçinin 29 bin lira destek aldığı belgelendi.

Afrin'deki Mehmetçiğe işgalci diyen FOX TV, Libya'ya gidilmesinin ardından ''sömürgecilik'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli yayına çıkarıldı. İkili canlı yayında PKK hendeklerini ve teröristbaşını övdü.

Muharrem İnce'nin canlı yayında ''Demirel ve Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek.'' sözü çarpıtıldı. KJ olarak ''Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek.'' yazıldı.

Şehir hastanelerindeki hastaların, hastane içinde ulaşımda zorlandığı iddia edildi. Kamera kayıtlarında hastanın numara yaptığı ortaya çıktı.

Bakırköy Adliyesi'ndeki tamamlanmış icra dosyaları, işleme alınacak dosyalar gibi göstererek ''ekonomi kötü'' algısı yaratılmaya çalışıldı.

İkitelli Ayakkabıcılar Sanayii Sitesi'nde bir atölyede üretimin durduğuna yönelik yapılan çekimin öğle tatilindeki boş bir atölyede yapıldığı ortaya çıktı.

İsmail Küçükkaya, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ByLock kullandığını iddia etti. İddia asılsız çıktı.

Fatih Portakal, PKK'lı teröristler için ''Allah rahmet eylesin.'' dedi.

FETÖ'cü İpek Koza Grubu'na ait kanalların kapatılması basın özgürlüğünün bitişi olarak tarif edildi.

Hrant Dink cinayetinden hapis cezası alan FETÖ'cü Ercan Gün, 17-25 Aralık sürecinde ekrana çıkartılıp FETÖ propagandası yaptırıldı.

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