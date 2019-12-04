BİZE ULAŞIN
04.12.2019
FOX spikeri İsmail Küçükkaya Trump'ın parodi hesabının tweetini paylaştı, rezil oldu
FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya, Donald Trump'ın adını kullanan parodi bir hesaptan atılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve ile ilgili bir tweeti canlı yayında gerçekmiş gibi izleyicilerine gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.