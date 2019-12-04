FOX spikeri İsmail Küçükkaya Trump'ın parodi hesabının tweetini paylaştı, rezil oldu

FOX TV spikeri İsmail Küçükkaya, Donald Trump'ın adını kullanan parodi bir hesaptan atılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve ile ilgili bir tweeti canlı yayında gerçekmiş gibi izleyicilerine gösterdi.