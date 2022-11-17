Fondaş Ruşen Çakır'dan bomba iddia: İYİ Partili bazı vekiller Erdoğan'ın davetine icabet edebilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı içinde yer alan İYİ Parti'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan İYİ Parti'nin 6'lı masa içindeki partilerle aynı çizgide olmasının düşündürücü olduğunu ifade ederken "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6'lı masayı terk ederek konumunu gözden geçirir" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Terör Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Başkan Erdoğan'ın Millet İttifakı içindeki doku uyuşmazlığını gördüğünü vurgularken Türkiye'de yaşanan fikir ayrılıklarının farklı bir boyut kazandığını ifade etti. Ağar, geçmiş yıllarda Türk milletinin sağcı ve solcu olarak ayrıldığı ancak günümüzde "Milli ve gayri milli" ayrımının yaşandığının altını çizdi. Ağar ayrıca "Bu seçimlerde bu temel yaklaşımın seçimlere damga vuracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan fondaş Ruşen Çakır İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin Başkan Erdoğan'ın davetine icabet edebileceğini belirtti. İşte detaylar...