10 Eylül 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fondaş Halk TV’nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç canlı yayın Eren Erdemi kapana kıstırdı!
CHP’de seçim hezimetinin ardından baş gösteren ‘değişim’ çağrılarının ardından yapılan zoom toplantısının ifşa olmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu medyasına yönelik çökeltme operasyonu yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini açıklamıştı. CHP’de yaşanan ‘iç savaş’ın yankılar her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, canlı yayına konuk olan Eren Erdem ne yapacağını şaşırdı. Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'e 'CHP, Halk TV'nin yayın politikalarına karışıyor muydu?' sorusuna "Evet karışıyordu bunu Eren Erdem de biliyor. Benim dönemimde de karışmak istediler ben karıştırtmadım." diyerek verdi. Sevinç’in cevabının ardından Erdem’in gülümsemesi ise gerçekleri anlatır bir nitelik taşıdı.