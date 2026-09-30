-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Dubai-Tel Aviv uçağında kokpitte kavga çıktı: Havada kaçırılma alarmı verildi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dubai-Tel Aviv uçağında kokpitte kavga çıktı: Havada kaçırılma alarmı verildi

FlyDubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında, Suudi Arabistan hava sahasında acil durum ve kaçırılma kodu verildi. Binlerce metre irtifa kaybeden uçak, Ürdün sınırı yakınlarında takip sistemlerinden kısa süreliğine kaybolurken, 180 yolcu için alarm verildi. Uçak Tebük Havalimanı'na acil iniş yaparken, Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Faruk Hanedar, "Uçakta bir kaçırma olayı yaşanmadığı, aslında pilotlar arasındaki bir kavga nedeniyle bu olayın ortaya çıktığı iddia edildi" sözleriyle olayın perde arkasını aktardı.

Tel Aviv-Dubai uçağında alarmın perde arkası! Pilotlar neden kavga etti?
Sonraki Video
Tel Aviv-Dubai uçağında alarmın perde arkası! Pilotlar neden kavga etti?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar