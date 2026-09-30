Dubai-Tel Aviv uçağında kokpitte kavga çıktı: Havada kaçırılma alarmı verildi

FlyDubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında, Suudi Arabistan hava sahasında acil durum ve kaçırılma kodu verildi. Binlerce metre irtifa kaybeden uçak, Ürdün sınırı yakınlarında takip sistemlerinden kısa süreliğine kaybolurken, 180 yolcu için alarm verildi. Uçak Tebük Havalimanı'na acil iniş yaparken, Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Faruk Hanedar, "Uçakta bir kaçırma olayı yaşanmadığı, aslında pilotlar arasındaki bir kavga nedeniyle bu olayın ortaya çıktığı iddia edildi" sözleriyle olayın perde arkasını aktardı.