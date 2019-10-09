Fırat'ın doğusuna giren Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00’da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türk zırhlı araçları ile komandolar 20.42 itibariyle Resulayn ve Tel Abyad’a kara harekatına başladı. Türk askeri 4 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. İşte Fırat'ın doğusundan ilk görüntüler...