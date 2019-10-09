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09.10.2019

Fırat'ın doğusuna giren Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00’da başladı. Gelen son dakika bilgisine göre Türk zırhlı araçları ile komandolar 20.42 itibariyle Resulayn ve Tel Abyad’a kara harekatına başladı. Türk askeri 4 noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. İşte Fırat'ın doğusundan ilk görüntüler...
Barış Pınarı Harekatında kara operasyonu da başladı BARIŞ PINARI HAREKATINDA KARA OPERASYONU DA BAŞLADI
Barış Pınarı Harekatına giden askerlerden dikkat çeken mesaj: Düğüne gidiyoruz! BARIŞ PINARI HAREKATI'NA GİDEN ASKERLERDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: DÜĞÜNE GİDİYORUZ!
Son dakika: Barış pınarı Harekatında terör hedefleri böyle vuruldu SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATINDA TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU
Türk savaş uçakları Barış Pınarı Harekatında 30 km derinliğe girdi TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 30 KM DERİNLİĞE GİRDİ

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