Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz’ü Almanya’da döven iş insanı Alber Rıfat Bayraktar A Haber’e konuştu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari kalleş savcı Zekeriya Öz, saklandığı Almanya'nın Mannheim kentindeki bir restoranda Türk iş insanı Alber Rıfat Bayraktar tarafından dövüldü. "Utanmadan buralarda geziyor musun?" diyerek Öz'e kafa atıp yumruklayan Bayraktar, "Hiç pişman değilim. Yüreğim soğudu. Bugün olsa yine yaparım." dedi. Ayrıca olayın perde arkasını A Haber'e anlatan Bayraktar, FETÖ'cüler tarafından nasıl kumpasa getirildiğini, şirketlerinin nasıl elinden alındığını çok çarpıcı ifade ile gözler önüne sererek örgütün yargı-Bank Asya şebekesini deşifre etti. İşte detaylar…