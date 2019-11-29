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29.11.2019

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür, ABD’de Apple mağazasında ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür, ABD’de Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.

Hakkında Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği kapsamında yakalama kararı bulunan firari Hakan Şükür, ABD'de görüntülendi. Lüks içinde yaşayan Hakan Şükür, Washinton DC'de bulunan Georgetown'da bulunan bir Apple mağazasında alışveriş yaparken görüldü. Firari FETÖ'cü alışverişinin tamamlamasının ardından mağazadan ayrıldı. Şükür'ün tercih ettiği Apple mağazasının bulunduğu Georgetown, ünlülerin mülk sahibi olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.

Şükür, Kasım ayında yaptığı bir paylaşımla kendi gibi FETÖ'den firari olan futbolcu Arif Erdem'in nerede olduğunu Twitter'dan ifşa etmiş oldu.

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, paylaşımında "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik" ifadelerini kullanarak Erdem'in ABD'de olduğunu ortaya çıkarmıştı..

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilince yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada mal varlığına yeniden tedbir konulmuştu.

Kaynak: İHA

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