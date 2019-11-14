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14.11.2019

Firari Can Dündar’dan kirli algı operasyonu! ABD’deki tarihi zirveyi hedef aldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini ve Donald Trump ile tarihi görüşmesini karalamak için FETÖ’cü firari teröristler de harekete geçti. Can Dündar başta olmak üzere bazı kesimler görüşmeden bir fotoğraf paylaşarak "Çavuşoğlu neden ayakta?" yorumuyla Türkiye'nin diplomatik zaferini hedef almak istediler. Algı operatörlerinin ucuz oyunu, fotoğrafın gerçeğinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

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