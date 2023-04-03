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Finlandiya NATO üyesi oluyor! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg duyurdu

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Giriş: 03.04.2023 15:11
Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31'inci üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi.
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