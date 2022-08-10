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Filonun en güçlüsü yola çıktı! İtalyan basını: Türkiye Akdeniz'in gerçek gücü

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Giriş: 10.08.2022 09:06
Türkiye'nin  4. sondaj gemisi Abdülhamid Han Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, "Mavi Vatan"daki yeni görevine uğurlandı. Gemi 7 Ekim'e kadar Antalya'nın en doğusundaki ilçesi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığında bulunan Yörükler-1 kuyusunda görev yapacak. Törenin ardından gemi için NAVTEX yayımlandı. Başkan Erdoğan bir kez daha dış basında manşet oldu. Bu kez İtalyan basını övgü dolu sözler yağdırdı "Akdeniz'in Efendisi Erdoğan" başlıklı haberde "Türkiye Akdeniz'in gerçek gücü haline geldi" ifadeleri kullanıldı.
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