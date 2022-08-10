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Filonun en güçlüsü yola çıktı! Akdeniz'de hangi şirketler petrol arıyor?

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Giriş: 10.08.2022 09:42
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan Akdeniz'e uğurlandı. Başkan Erdoğan, "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz" dedi.  Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan başta olmak üzere dünya medyası tarafından ilgiyle takip edildi. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak.
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