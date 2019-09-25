Filmleri aratmayan baskın: Sahte polisler saunanın içinde yakalandı

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp sözde kontrol için durdukları turistlerin paralarını çalan yabancı uyruklu iki şüpheli filmleri aratmayan bir baskınla yakalandı. Şüphelilerin baskın sırasında aynı sokakta sauna salonuna girdikleri, saunanın içindeki oturma bölümünün altında saklanırken yakalandıkları öğrenildi. Üzerlerinden pasaport çıkmayan ve İran uyruklu olduklarını söyleyen şüphelilerden Cavad I'nın(43) parmak izi incelemesi sonucu 1989 yılından bu yana sahte polis kimliği ile para çalmak suçlamasıyla başka isimlerle 6 kez yakalandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin turistlerin paraları çalmaları ile saunada yakalanma anlar kameralara yansıdı.