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Filistinli dâhiyi MİT kurtardı! Demir Kubbe’yi çökertmişti

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 16:34
MİT akıllara durgunluk veren bir operasyon yaptı. MOSSAD'ın elinden 2015-2016 yılında Demir Kubbe'yi hackleyen ve Hamas'ın İsrail'in kritik bölgelerini vurmasını sağlayan bilgisayar dahisini film gibi operasyonla kurtardı. Üstelik bunu Kuala Lumpur'da yaptı. Peki ama nasıl? İşte o müthiş operasyonun detayları...
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