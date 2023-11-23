Filistinli dâhiyi MİT kurtardı! Demir Kubbe’yi çökertmişti

MİT akıllara durgunluk veren bir operasyon yaptı. MOSSAD'ın elinden 2015-2016 yılında Demir Kubbe'yi hackleyen ve Hamas'ın İsrail'in kritik bölgelerini vurmasını sağlayan bilgisayar dahisini film gibi operasyonla kurtardı. Üstelik bunu Kuala Lumpur'da yaptı. Peki ama nasıl? İşte o müthiş operasyonun detayları...

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