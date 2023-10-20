Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi A Haber'e konuştu! Dünya onu İsrailli askere attığı tokatla tanıdı

Ahed Tamimi... Tüm dünya Filistinli genç kızı katil İsrail askerine attığı tokatla tanıdı. A Haber muhabiri Özlem Aktay, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, dünyanın tanıdığı Ahed Tamimi ile bir araya geldi. Tamimi'ye hafızalara kazınan o anı sordu.

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