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Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi A Haber'e konuştu! Dünya onu İsrailli askere attığı tokatla tanıdı

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 16:17
Güncelleme:20.10.2023 16:18
Ahed Tamimi... Tüm dünya Filistinli genç kızı katil İsrail askerine attığı tokatla tanıdı. A Haber muhabiri Özlem Aktay, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, dünyanın tanıdığı Ahed Tamimi ile bir araya geldi. Tamimi'ye hafızalara kazınan o anı sordu.
Filistinin cesur kızı A Habere konuştu FİLİSTİN'İN CESUR KIZI A HABER'E KONUŞTU

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