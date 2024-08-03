Filistin için Ayasofya Meydanı'nda toplandı! Bilal Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da miting alanında önemli açıklamalarda bulundu.

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