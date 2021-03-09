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FETÖ'cülerin gizli planı deşifre oldu! FETÖ'cü Murat Kaval Anadolu Ajansı çalışanlarını FBI ile tehdit etti

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Giriş: 09.03.2021 08:44
Güncelleme:09.03.2021 08:54
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda Türkiye'yi karalamak amacıyla verilen dijital reklamın arkasından FETÖ çıktı. FETÖ'cü Murat Kaval, Türkiye hakkındaki kara propagandayı araştıran Türk gazetecileri de tehdit etti.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda Türkiye'yi karalamak amacıyla verilen dijital reklamın arkasından FETÖ çıktı. FETÖ'cü Murat Kaval, Türkiye hakkındaki kara propagandayı araştıran Türk gazetecileri de tehdit etti.

İşte o FETÖcü alçak! Türkiyeyi karalamıştı İŞTE O FETÖ'CÜ ALÇAK! TÜRKİYE'Yİ KARALAMIŞTI

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