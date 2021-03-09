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FETÖ'cülerin gizli planı deşifre oldu! FETÖ'cü Murat Kaval Anadolu Ajansı çalışanlarını FBI ile tehdit etti
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda Türkiye'yi karalamak amacıyla verilen dijital reklamın arkasından FETÖ çıktı. FETÖ'cü Murat Kaval, Türkiye hakkındaki kara propagandayı araştıran Türk gazetecileri de tehdit etti.
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda Türkiye'yi karalamak amacıyla verilen dijital reklamın arkasından FETÖ çıktı. FETÖ'cü Murat Kaval, Türkiye hakkındaki kara propagandayı araştıran Türk gazetecileri de tehdit etti.