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21.01.2020

FETÖ'cü Metin İyidil'in MİT belgesine rağmen serbest bırakıldığı ortaya çıktı |Video

Tahliye edildikten sonra yeniden tutuklanan eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) belgesine ulaşıldı. İstinaf mahkemesinin 'soyut' bulduğu 23 Haziran 2015 tarihli belgede, "Paralel devlet yapılanması (PDY) mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur" deniliyor.

İstinaf mahkemesinin "yetersiz" saydığı delil MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) belgesi çıktı. O belgede "FETÖ üyesidir" denilmesine rağmen, Metin İyidil hakkında tahliye kararı verildiği anlaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, darbecilerin odasında yapılan aramalarda darbe bildirilerinin altında imzası bulunan sözde yurtta sulh konseyi üyesi Mehmet Partigöç'e ait özel kasada, İyidil ile ilgili önemli belgelere ulaşıldı.

Bu belgelerden birinin MİT tarafından Genelkurmay Başkanlığına gönderilen, "çok gizli" ve "kişiye özel" ibarelerinin yer aldığı bir yazının olduğu anlaşıldı. 23 Haziran 2015 tarihli belgede, "Metin İyidil hakkında paralel devlet yapılanması mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur" ifadeleri yer alıyordu.

Aynı kasada, İyidil'e ait 13 Temmuz 2015 tarihli emeklilik dilekçesi de ele geçirildi. Ancak İyidil, aynı yıl yaş kararlarıyla EDOK (Eğitim ve Doktrin Komutanlığı) Komutanlığına atandı. Savcılık, söz konusu belgelerin bulunması üzerine o süreçte Partigöç'ün ikinci kez ifadesini aldı. Ancak Partigöç, İyidil ile ilgili söz konusu belgelere ilişkin soruyu yanıtlamadı.

MAHKEME MİT BELGESİNİ GEÇERSİZ SAYDI

İstinaf mahkemesi ise söz konusu bu MİT belgesini 'soyut' buldu. Mahkemenin beraat ve tahliye kararında, yazının somut bilgi ve belgelere dayanmadığı savunuldu. Bu arada, eski Korgeneral Metin İyidil'in tutukluluğuna yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

Hakkındaki tutukluluk kararı kesinleşmiş oldu.

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