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FETÖ yalanları nasıl servis ediliyor? CHP bu tuzağa nasıl düştü? A Haber'de flaş sözler - Video

A Haber
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Giriş: 21.07.2021 01:45
A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün yalanlarının nasıl medyaya servis edilğinin anlatıldığı programda CHP'nin "Adil Öksüz MİT elemanıdır" yalanında nasıl düştüğü anlatıldı. İşte o açıklamalar...

İtirafçı FETÖ mahrem imamı Salim Zeybek, Adil Öksüz'ü MİT ajanı olarak gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etmişti.

Salim Zeybek ve 'Ahmet' kod isimli FETÖ'cü, sahte belgeyi o dönem CHP Milletvekili olan Aytun Çıray, gazeteci Can Ataklı ve sosyal medyaya servis ettiler. Aytun Çıray, bu belgeyi daha sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu ise "Adil Öksüz MİT'in elemanıdır." açıklamasında bulundu, mahkemenin takipsizlik kararına rağmen söz konusu iddiasını sürdürdü.

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