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FETÖ taktiği ile siyaset! Saldırı siyasetinin perde arkası

A Haber
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Giriş: 26.05.2021 10:41
Güncelleme:26.05.2021 10:48
Son dakika haberi... Millet İttifakı neden milli iradeyi hedef alanların sesi oluyor? Bölgesel güç olan Türkiye'ye karşı kimler nasıl harekete geçti? AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve MHP Iğdır Millevekili Yaşar Karadağ A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Sorgun "Kasetle gelenler Cumhur İttifakı’nın da kasetle gideceğini zannediyorlar. Ama biz milletten yetki aldık." dedi. Karadağ ise "Bu coğrafya kritik bir coğrafya. Hesapları olanların yeri geldiğinde planlarını hayata geçirdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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