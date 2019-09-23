FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı | Video
TÜRKİYE VE ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU!
Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkan akademisyenlerin oturumları yönettiği konferansa 'Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı' ön plana çıktı. Konferansa katılanların temsil ettiği grupların çeşitliliği de ayrıca dikkat çekti.
CAN DÜNDAR HAİNLİKTE SINIR TANIMIYOR
Başkan Erdoğan'a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yapılan konferans hakkında bir yazı kaleme alan ve internet sitesinde yayınlayan Can Dündar, "Uzun yıllar süren dağınıklığın ardından Türkiye muhalefeti son İstanbul seçiminde demokrasi şemsiyesi altında buluşmayı başardı. Sosyal demokratlardan Müslüman demokratlara, milliyetçilerden Kürtlere kadar herkesi kapsayan bu ittifak, İstanbul'u kazanarak Erdoğan'ın "yenilmezlik" unvanını elinden aldı. AKP için ağır yenilgi, toplum için ciddi umut oldu. Ve şimdi, "İstanbul ruhu" diye tanımlanan bu birlikteliğin genişletilip kalıcı hale getirilmesi arayışları başladı." sözleriyle skandal ifadelerde bulundu.
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