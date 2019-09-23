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23.09.2019

FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı | Video

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürütülen faaliyetlere bir yenisi daha eklendi. Berlin'de düzenlenen ve iki gün süren sözde "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı" adlı konferansta Can Dündar, Ferhat Tunç, FETÖ firarisi ve bazı milletvekilleri bir araya geldi. Skandal toplantıda Başkan Erdoğan’a karşı ittifak oluşturma çağrısı yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ittifak oluşturma çağrısının yapıldığı toplantılara, FETÖ'den firari olan Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, Hayko Bağdat, Yönetmen Mustafa Altıoklar, PKK'ya yardım-yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında dava açılan ve Almanya'da yaşayan Ferhat Tunç ile CHP'li milletvekili Ali Şeker, Saadet Parti (SP) milletvekili Cihangir İslam ve HDP milletvekili Mithat Sancar gibi isimler katıldı.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU!

Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkan akademisyenlerin oturumları yönettiği konferansa 'Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı' ön plana çıktı. Konferansa katılanların temsil ettiği grupların çeşitliliği de ayrıca dikkat çekti.

CAN DÜNDAR HAİNLİKTE SINIR TANIMIYOR

Başkan Erdoğan'a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yapılan konferans hakkında bir yazı kaleme alan ve internet sitesinde yayınlayan Can Dündar, "Uzun yıllar süren dağınıklığın ardından Türkiye muhalefeti son İstanbul seçiminde demokrasi şemsiyesi altında buluşmayı başardı. Sosyal demokratlardan Müslüman demokratlara, milliyetçilerden Kürtlere kadar herkesi kapsayan bu ittifak, İstanbul'u kazanarak Erdoğan'ın "yenilmezlik" unvanını elinden aldı. AKP için ağır yenilgi, toplum için ciddi umut oldu. Ve şimdi, "İstanbul ruhu" diye tanımlanan bu birlikteliğin genişletilip kalıcı hale getirilmesi arayışları başladı." sözleriyle skandal ifadelerde bulundu.

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