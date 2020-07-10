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"FETÖ kumpası" davası kapsamında flaş haber! Kırmızı bülten ile aranan firari eski hakim Menekşe Uyar yakalandı
Son dakika haberi... Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü mensubu kırmızı bültenli araması bulunan Uyar'ın Ankara'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü mensubu kırmızı bültenli araması bulunan Uyar'ın Ankara'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
FETÖ'YE BİR DARBE DAHA!
Menekşe Uyar'ın işlemlerine başlandığı bildirildi.
Uyar'ın FETÖ'nün talepleri doğrultusunda alınan kararlarda önemli rol oynadığı biliniyor.