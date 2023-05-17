17 Mayıs 2023, Çarşamba
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FETÖ haberleri Almanya'yı rahatsız etti! Turkuvaz Medya'yı susturma operasyonu! Tepkiler peş peşe geldi
Son dakika haberi... FETÖ'cülerin ihbarıyla A Haber muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Yazı İşleri müdürü Cemil Albay bu sabah Almaya'da evlerine düzenlenen bir baskında gözaltına alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, SETA Berlin Temsilcisi Zafer Meşe, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğl, İsmail Erel’in Avukatı Fatih Zingal ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.