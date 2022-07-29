29 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz'da devletin içine sızarak milli iradeye yönelik darbe girişiminde bulundu. Türk milletinin tarihi direnişiyle başarısız olan darbe girişimi sonrası çok sayıda FETÖ'cü isim ülkeden firar etmek zorunda kaldı. Firari FETÖ'cü Kamil Maman katıldığı bir programda o geceye ilişkin bir itirafta bulunarak "15 Temmuz cemaatin planıydı bunu herkes biliyordu" dedi.