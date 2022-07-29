29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı

FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti! 15 Temmuz FETÖ'nün planıydı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2022 22:43
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz'da devletin içine sızarak milli iradeye yönelik darbe girişiminde bulundu. Türk milletinin tarihi direnişiyle başarısız olan darbe girişimi sonrası çok sayıda FETÖ'cü isim ülkeden firar etmek zorunda kaldı. Firari FETÖ'cü Kamil Maman katıldığı bir programda o geceye ilişkin bir itirafta bulunarak "15 Temmuz cemaatin planıydı bunu herkes biliyordu" dedi.
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
FETÖ firarisi Kamil Maman canlı yayında itiraf etti!
Bakan Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına bombardıman
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Finansın kalbi İstanbul’da atacak
Murat Dilmener Hastanesi’ne yoğun ilgi!
Murat Dilmener Hastanesi’ne yoğun ilgi!
Türkiye’nin en büyüğü! Yapımı sürüyor
Türkiye’nin en büyüğü! Yapımı sürüyor
Eskişehir’de zam furyası! Neler oluyor?
Eskişehir'de zam furyası! Neler oluyor?
İBB çalışanı PKK’nın uyuyan hücresi çıktı!
İBB çalışanı PKK’nın uyuyan hücresi çıktı!
Başkan Erdoğan’dan yakın dostuna veda
Başkan Erdoğan'dan yakın dostuna veda
Teyzenin eski kocasından şok sözler!
Teyzenin eski kocasından şok sözler!
Metro inşaatı isyan ettirdi!
Metro inşaatı isyan ettirdi!
İstanbul’un bitmeyen arızaları!
İstanbul'un bitmeyen arızaları!
KKTC’de Abdülhamid Han heyecanı!
KKTC’de Abdülhamid Han heyecanı!
Daha Fazla Video Göster